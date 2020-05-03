«И я разделась»: Седокова показала, как она проводит майские праздники

Популярная певица выбралась на майские праздники вместе с семьей к реке. Седокова порадовалась жарким майским денькам и отметила, что даже разделась, чтобы немного загореть. Анна предположила, что карантин скоро завершится и жизнь вернется в прежнее русло где есть место светской жизни, концертам и заработкам.
«В городе плюс двадцать и мы вышли погулять с собакой. Рядом с домом речка и лес. И я разделась, легла на травку и так хорошо мне стало. От осознания того, что ещё чуть чуть и все это закончится, что скоро можно будет постить фотки в купальниках и пить розовое вино на любимых пляжах с любимыми друзьями. Мы снова будем танцевать на столах и делать глупости, записывать весёлые песни, давать концерты и (О, Боги) наверное, зарабатывать», — написала звезда в своем Instagram.
Анна отметила, что конечно ее слова пока, что розовые мечты, но она рада проводить время с семьей в изоляции.
«Мы наслаждаемся семьей и своими внутренними переменами. Новыми онлайн друзьями и супер кайфовыми отношениями с детьми. И благодарим небеса за то, что все рядом и здоровы», — продолжила свои карантинные мысли певица.
Так же она спросила у поклонников мнения по поводу того, когда на их взгляд откроют границы и закончится пандемия. Подписчики Седоковой сразу отреагировали на просьбу.
«Границы к осени, наверное. Мы в Италии ещё не скоро будем танцевать на столах. Завтра выпускают из дома, что уже счастье. Но пока жизнь в масках и на расстоянии друг от друга», «Разогналась ты, Анна, с пляжами и со всем остальным», «Не раньше апреля 2021 года откроют, Анюта», — высказали свое мнение пользователи сети.