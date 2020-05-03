Беспощадный целлюлит: финалистка конкурса «Мисс Вселенная» удивила своих поклонников

Даже самые жгучие красотки в Instagram в реальной жизни оказываются совсем не так идеальны, как на отретушированных фотографиях. Примерно такая же история произошла с Теган Мартин, которая в 2014 году почти стала «Мисс Вселенная», но смогла дойти лишь до финала. В данный момент девушка продолжает работать моделью и регулярно радует своими фотографиями подписчиков. Однако, один из кадров изрядно удивил поклонников модели.

На фотографии красотка стоит у бассейна в купальнике и вроде бы все прекрасно, если бы не целлюлит, который буквально невозможно игнорировать. Как оказалось, это не случайность, Мартин специально выложила неудачный кадр чтобы поддержать всех девушек, которые стесняются своей внешности. По словам модели, целлюлит переоценивают, так как он есть почти у всех и пора уже перестать его бояться.

Также Теган объяснила, что ее карьера в модельном бизнесе была не самой удачной, из-за пары лишних килограммов агентства часто не воспринимали девушку всерьез и предпочитали безликих красоток, но без грамма лишнего жира.