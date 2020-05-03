Квартира раздора: Сергей Жигунов пытается оспорить продажу своей недвижимости

Неоплаченные долги привели к тому, что актер потерял свою квартиру.

Актер Сергей Жигунов столкнулся с не самыми приятными трудностями. Как сообщает издание «Комсомольская Правда», артист в данный момент всеми силами пытается вернуть себе квартиру, которую у него забрали в счет долга. Эта неприятная история началась еще в далеком 2014 году, когда актер взял кредиты на съемку картин. В результате не все пошло по плану и вернуть банку деньги актер уже не смог, а там и проценты набежали. В итоге Жигунов задолжал порядка 38 миллионов рублей, сумма немаленькая. Приставы начали действовать в 2019 году, наложив арест на однокомнатную квартиру актера.

Развязка наступила летом, когда актер полностью потерял свою недвижимость. Жигунов попытался подать в суд и оспорить подобное решение, но остался ни с чем. Адвокат Сергей Жорин объяснил, почему это произошло.

Как оказалось, актер и банк изначально заключили мировое соглашение. Жигунов пообещал рассчитаться с долгами, а банк в таком случае не стал бы трогать квартиру. Однако, артист деньги так и не вернул. В итоге банк выкупил квартиру, на 25% дешевле ее изначальной цены.

По словам адвоката, последние действия Жигунова позволяют предсказать, что дальше он попытается объявить себя банкротом.