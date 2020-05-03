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64-летняя Наталья Андрейченко приняла участие в мировом челлендже

Советская Мэри Поппинс весело отметила свой день рождения.

64-летняя Наталья Андрейченко приняла участие в мировом челлендже
Наталья Андрейченко. Фото: https://www.instagram.com/natalya_andreychenko/

Заслуженная артистка РСФСР 3 мая отметила свой день рождения. Об этом она сообщила в своем Instagram. Наталья Андрейченко решила, что возраст веселью не помеха и приняла участие в мировом  челлендже #quarantinepillowchallengeАктриса привязала к себе подушку ремнем и сфотографировалась на фоне пальм.

«Сегодня мой день рождения и я решила похулиганить! Совсем немного», — написала артистка.

Поклонники Андрейченко оценили поступок звезды и поспешили выразить свое восхищение актрисе, которая сохранила молодость души и тела в свои 64 года.

«Ура! Вас от всей души с Днём Рождения! Всех благ вам Наташенька, от чистого сердца поздравляю вас с днём рождения! Счастья вам здоровья благополучия и долгих лет жизни С днём рождения, Наталья! Оставайтесь всегда такой светлой, жизнерадостной, вдохновленной», — написали пользователи сети. 

Напомним, Наталья Андрейченко советская, американская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Наиболее известна по ролям в фильмах «Сибириада», «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания». В 2009 году Наталья перебралась в Мексику где продолжает жить и работать. 

 

 

 

#quarantinepillowchallenge#pillowchallenge

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