64-летняя Наталья Андрейченко приняла участие в мировом челлендже

Заслуженная артистка РСФСР 3 мая отметила свой день рождения. Об этом она сообщила в своем Instagram. Наталья Андрейченко решила, что возраст веселью не помеха и приняла участие в мировом челлендже #quarantinepillowchallenge. Актриса привязала к себе подушку ремнем и сфотографировалась на фоне пальм.
«Сегодня мой день рождения и я решила похулиганить! Совсем немного», — написала артистка.
Поклонники Андрейченко оценили поступок звезды и поспешили выразить свое восхищение актрисе, которая сохранила молодость души и тела в свои 64 года.
«Ура! Вас от всей души с Днём Рождения! Всех благ вам Наташенька, от чистого сердца поздравляю вас с днём рождения! Счастья вам здоровья благополучия и долгих лет жизни С днём рождения, Наталья! Оставайтесь всегда такой светлой, жизнерадостной, вдохновленной», — написали пользователи сети.
Напомним, Наталья Андрейченко советская, американская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Наиболее известна по ролям в фильмах «Сибириада», «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания». В 2009 году Наталья перебралась в Мексику где продолжает жить и работать.