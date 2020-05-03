64-летняя Наталья Андрейченко приняла участие в мировом челлендже

Заслуженная артистка РСФСР 3 мая отметила свой день рождения. Об этом она сообщила в своем Instagram. Наталья Андрейченко решила, что возраст веселью не помеха и приняла участие в мировом челлендже #quarantinepillowchallenge. Актриса привязала к себе подушку ремнем и сфотографировалась на фоне пальм.

Поклонники Андрейченко оценили поступок звезды и поспешили выразить свое восхищение актрисе, которая сохранила молодость души и тела в свои 64 года.

«Ура! Вас от всей души с Днём Рождения! Всех благ вам Наташенька, от чистого сердца поздравляю вас с днём рождения! Счастья вам здоровья благополучия и долгих лет жизни С днём рождения, Наталья! Оставайтесь всегда такой светлой, жизнерадостной, вдохновленной», — написали пользователи сети. больше по теме Наталью Андрейченко задержала мексиканская полиция за съемку руин города Майя Звезда советского кинематографа едва не угодила за решетку.

Напомним, Наталья Андрейченко советская, американская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Наиболее известна по ролям в фильмах «Сибириада», «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания». В 2009 году Наталья перебралась в Мексику где продолжает жить и работать.

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