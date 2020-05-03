«Какой красавчик!»: Гузеева не смогла сдержать эмоций, увидев сына Алики Смеховой

Артему уже 19 лет, и он решил провести самоизоляцию с мамой.

Алика Смехова запечатлелась со своим 19-летним сыном Артемом на прогулке. Судя по всему, парень решил провести время самоизоляции рядом с матерью и младшим 12-летним братом Макаром.

Парни были рождены в отношениях, которые актриса тщательно скрывала. Известно, что старший отпрыск появился на свет от венчаного брака с неким бизнесменом по имени Николай, а младший от мужчины с очень высоким статусом. Вот и все, что известно широкой общественности о них. В настоящий момент актриса свободна, хотя недавно намекнула, что ее сердце несвободно.

Сыновья Смеховой не сильно похожи друг на друга, про старшего многие говорят, что он унаследовал внешность своего знаменитого деда народного артиста Вениамина Смехова, сыгравшего Атоса в «Трех мушкетерах». Впрочем, от мамы он тоже многое взял. Это заметили поклонники Алики, когда она опубликовала фото в Сети со своим отпрыском.

«Мамин сын, весь в мамочку!», «Как похож на маму!», «И на маму, и на деда похож», — написали в личном блоге звезды ее фолловеры.

Редкий кадр старшего сына Смеховой произвел глубокое впечатление на Ларису Гузееву. «Какой красавчик!» — отметилась она в комментариях. «Жених», — с гордостью ответила ей Смехова.