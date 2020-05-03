«Тихо!»: Тимати и Решетова устроили спор на кухне

Певец Тимати решил показать своим подписчикам необычный видеоролик в своем официальном аккаунте в Instagram. Рэпер не порадовал новым треком, но продемонстрировал свое мастерство повара. Артист за пять минут приготовил сочный бургер по новому рецепту, а также умудрился поссориться со своей возлюбленной Анастасией Решетовой.

Итак, на видео Тимати демонстрирует новый рецепт бургера, который сам же готовит. Между котлет он помещает сочную прослойку из двух видов сыра и индейки, после чего лепит своеобразный конверт и выпекает мясо на сковороде. В результате получается невероятно «красивый», по словам артиста, гамбургер, который он тут же пробует и заявляет, что ничего вкуснее в жизни не ел. Красота понятие относительное, а вот споры и жесткий тон голоса Тимати на кухне отрицать нельзя. Хотя видеоролик идет 7 минут, финал наступает уже на пятой минуте. А вот дальше начинается странное, повтор концовки, но с одним важным отличием.

«Аккуратно, мне потом это все отмывать!» — говорит женский голос за кадром, на что Тимати реагирует жестким и приказным «Тихо!». Женщина тут же пытается превратить все с шутку и с нервным смешком успокаивает певца словами «Тише, тише…».

Удивительно, что этот странный кусок видео остался в финальной версии ролика.