«Такая лапочка!»: Виторган запечатлел двухгодовалую дочь в пышном парчовом платье

Мама девочки ничуть не уступала ей в стиле.

80-летний актер Эммануил Виторган поделился в Сети милой семейной фотографий в собственном клубе. В его стенах народный артист встречается со своими приятелями и поклонниками, проводит творческие вечера и капустники. Нередко здесь выступает его супруга Ирина Млодик, которая после замужества стала петь.

С некоторых пор здесь стала появляться и их дочь Этель, которой сейчас 2,5 годика. Именно этот момент Виторган запечатлел на фото. Наследницу Эммануила Гедеоновича родители облачили в праздничное парчовое платье, отливающее золотом. А кудрявые волосы малышки украсили выразительным бантом.

Ирина Млодик не уступала дочери, супруга народного артиста примерила золотисто-черное платье-футляр и туфли на невысокой шпильке. Основатель Виторган-клуба предпочел классический черный костюм и темно-серую рубаху без галстука.

«Какая прелесть малышка!», «Маленькая принцесса!», «У вас очаровательная дочь», «Какое замечательное фото», «Какие вы добрые и красивые», «Такая лапочка!» — прокомментировали кадр поклонники Эммануила Гедеоновича.

Многие обратили внимание на пустышку у Этель, заметив, что девочку пора от нее отучать. Актер заверил, что это архивное фото и крошка уже свободно обходится без нее.