«Мне 30 лет, полет шикарный!»: Ида Галич отмечает юбилей

В воскресенье, 3 мая, телеведущей Иде Галич исполнилось 30 лет. В свой юбилей звезда решила записать длинный пост для своих подписчиков в Instagram. По словам артистки, чувствует она себя просто великолепно и для полного счастья осталось лишь посадить дерево, правда, само правило про сына и дом относится скорее к мужчинам. Как оказалось, в каждый свой день рождения Галич загадывает одно и то же желание, чтобы родители ею гордились, и оно всегда сбывалось. Однако в свои тридцатые именины актриса решила немного изменить привычкам и загадала, чтобы ею гордился уже сын.

«Мне 30 лет, полет шикарный! Осталось посадить дерево. Всю свою сознательную жизнь, задувая свечи, я загадывала только одно желание: «хочу, чтобы родители мной гордились». Сбывалось! Вчера мое желание переформатировалось: «Я безумно хочу, чтобы мной гордился наш сын»» — призналась подписчикам звезда.