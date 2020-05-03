«Сегодня у меня праздник!»: Ольга Кормухина поделилась снимком с новорожденной дочерью

Дочери 59-летней певицы Ольги Кормухиной исполнилось 20 лет. Оказалось, что Анатолия запретила своим родителям поздравлять ее в соцсетях с праздником. Однако ее мать частично проигнорировала эту просьбу, поскольку уверена – это не только день наследницы, но и день ее мужа гитариста «Парка Горького» Алексея Белова, и, конечно же, ее самой.

В честь этого события в личном блоге певица опубликовала архивные кадры, на которых ее наследница запечатлена совсем крохой, а Кормухина и Белов – молодыми и трогательными.

Ольга рассказала, что обычно ее дочка в день рождения гуляет со своими друзьями, но на этот раз из-за пандемии коронавируса планы девушки не осуществились. Это так расстроило Анатолию, что она решила вообще проигнорировать круглую дату.

«Сегодня у меня праздник! День рождения нашей дочки. Правда, она запретила нам поздравлять ее в сетях. Протестует против карантина. Говорит, что праздник в неволе ее не устраивает», — написала Кормухина в соцсетях.

В итоге звезда схитрила и назвала 20-летие наследницы «днем своих родов» и предложила поздравлять ее и мужа, раз дочь не хочет отмечать это событие.