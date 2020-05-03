«Я категорически против!»: Катя Лель высказалась в адрес дистанционного обучения

Певица считает, что дети должны ходить в школу, а не сидеть в гаджетах.

Эпидемия коронавируса продолжает свое движение по планете. К сожалению, режим самоизоляции в России все еще не снят, так что многим людям приходится сидеть дома. Это касается и школьников, которые однако не отдыхают, а точно так же как и раньше грызут гранит науки, только в формате дистанционного обучения.

Катя Лель выступила резко против такой формы образования для детей. Певица выложила эмоциональный пост в своем личном аккаунте в Instagram.

«Друзья мои, а вы довольны как учатся сейчас ваши дети на дистанционном образовании ? Я категорически против! Не хочу, чтобы моя дочь получала образование через ноутбук или гаджеты дома после карантина! Детям необходим социум, общение друг с другом и общение с учителями вживую, так как это было всегда и везде, а не в онлайне. Кто согласен?» — задала вопрос своим подписчикам артистка.

Фанаты артистки не спешат поддерживать своего кумира, а задают вполне резонные вопросы. Смогут ли знаменитости повлиять на итоговое решение властей — вопрос открытый. Однако многие поддержали Лель в ее начинании и заметили, что для детей в школах в первую очередь важно не образование, а общение со сверстниками.