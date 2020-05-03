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Дочь Климовой от Месхи, примерив стильные розовые сапожки, помогла маме в саду

Четырехлетняя Белла растет очень артистичным и энергичным ребенком.

Дочь Климовой от Месхи, примерив стильные розовые сапожки, помогла маме в саду
Екатерина Климова. Фото Global look press

4-летняя наследница Екатерины Климовой от актера Гелы Месхи растет необычайно артистичной, любознательной и умной девочкой. Малышка занимается танцами, отлично поет, увлекается гимнастикой, талантливо рассказывает наизусть стихи. А недавно научилась читать, для своего возраста девочка это делает великолепно!

Как оказалось, малышка плюс ко всему растет еще и помощницей. В личном блоге звезда теленовеллы «Бедная Настя» похвасталась результатом своего труда – высаженным огородом и аккуратной теплицей с саженцами. Судя по всему, с садовыми работами ей помогала Белла.

Девочка для этого примерила стильные розовые сапожки, ярко-красную куртку и шапочку такого же цвета с пушистыми помпонами.

Белла. Фото
Белла. Фото https://www.instagram.com/klimovagram/

Любопытно, что ранее в красном образе засветилась на своем огороде Эвелина Бледанс, которая примерила шубу и забавную шапочку с изображением кошечки. Актриса сочла, что такой вид будет вполне уместен для высадки цветов.

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