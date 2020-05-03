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Наташа Королева посадила в своем саду японскую айву, поддержав акцию «Сад памяти»

Певице помогал ее сын Архип.

Наташа Королева посадила в своем саду японскую айву, поддержав акцию «Сад памяти»
Наташа Королева. Фото Global look press.

В России, а также других странах, пострадавших в годы Второй Мировой войны, в настоящий момент проходит акция «Сад памяти». До 22 июня люди будут высаживать деревья, вспоминая своих предков, близких и просто людей, отдавших свои жизни в бою за мир.

В период самоизоляции ее организаторы предложили поддерживать акцию посильно: нарисовать дерево, которое они хотят посадить, определить его будущее место или укоренить саженец в собственном огороде. Процесс участия в акции предлагается фиксировать на камеру и демонстрировать в Сети под хештегом #СадПамятиДома.

Проект поддержала Наташа Королева и ее сын Архип.

«Скоро вся Россия будет праздновать День Победы. Для нашей семьи — это очень важный праздник. Один из моих прадедушек, которого звали Архип и в честь которого назвали меня, геройски погиб под Кенигсбергом», — рассказал наследник Королевой.

В честь памяти предков звездная семья посадила в своем саду японскую айву.

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