Наташа Королева посадила в своем саду японскую айву, поддержав акцию «Сад памяти»

В России, а также других странах, пострадавших в годы Второй Мировой войны, в настоящий момент проходит акция «Сад памяти». До 22 июня люди будут высаживать деревья, вспоминая своих предков, близких и просто людей, отдавших свои жизни в бою за мир.

больше по теме Очаровашка: Кудрявцева запечатлела дочь в розовой куртке и шапочке с помпоном на прогулке Полуторогодовала девочка научилась мастерски кататься на детском велосипеде.

В период самоизоляции ее организаторы предложили поддерживать акцию посильно: нарисовать дерево, которое они хотят посадить, определить его будущее место или укоренить саженец в собственном огороде. Процесс участия в акции предлагается фиксировать на камеру и демонстрировать в Сети под хештегом #СадПамятиДома.

Проект поддержала Наташа Королева и ее сын Архип.

«Скоро вся Россия будет праздновать День Победы. Для нашей семьи — это очень важный праздник. Один из моих прадедушек, которого звали Архип и в честь которого назвали меня, геройски погиб под Кенигсбергом», — рассказал наследник Королевой.

В честь памяти предков звездная семья посадила в своем саду японскую айву.