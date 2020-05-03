Мечты в самоизоляции: жена Мота соскучилась по Турции

Любимая жена артиста лейбла Black Star опубликовала в своем Instagram фотографию с турецкого берега. Мария отметила, что очень соскучилась по путешествиям. Фотомодель вспомнила, что традиционно в начале мая они семьей уезжают в Турцию вместе Мотом. У артиста, как правило, в это время гастроли. Мельникова отметила, что их ребенок уже подрос и она бы с радостью отвела его в «The land of legends» — знаменитый парк аттракционов для детей в Анталии.

«Куда вы чаще всего улетали на майские праздники?

Мы из года в год летали в Турцию, так как у нашего папы там всегда концерты в это время. Как же хотелось показать Соло «The land of legends». Он там уже был, но еще совсем маленьким. А вот сейчас, мне кажется, впечатлений было бы куда больше», — написала Мария. View this post on Instagram A post shared by Mari Melnikova (@maryme.23) on May 3, 2020 at 12:42am PDT

Подписчики поддержали модель комментариями к посту и отметили, что тоже отправились бы сейчас в путешествие. Некоторые поделились впечатлениями о парке, в который мечтает сводить сына супруга известного рэпера.

«Как я соскучилась по этому месту в Турции. Была там в октябре, синяя американская горка это нечто», «Если бы не закрытые границы, сейчас была бы в Дубае», «В данный момент на эти праздники максимум на кухню слетала», — написали в ответ подписчики.

Напомним Мария и Матвей поженились 5 августа 2016 года. На роспись пара пришла в белых футболках. Позже молодые устроили пышное торжество. 22 января 2018 году у пары родился сын Соломон.