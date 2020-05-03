Супергерой в соцсетях: Крис Эванс завел себе аккаунт в Instagram

За сутки на актера подписались более 2 миллионов человек.

Актер Крис Эванс решил порадовать всех своих фанатов и наконец-то завел себе официальный аккаунт в Instagram. Главный «Капитан Америка» нашей планеты ранее общался с поклонниками исключительно через Twitter, но пришло время для кардинальных перемен. Впрочем, часть заслуги по переходу Эванса в Instagram лежит и на его коллеге по актерскому цеху, Крисе Пратте. Это связано с благотворительностью, звезды собирают деньги для нуждающихся и пострадавших от пандемии коронавируса.

Согласно условиям акции участники жертвуют от 10$ на специальном сайте, после чего все средства будут перечислены организациям, которые помогают голодающим по всей планете.

Изначально певец Джастин Бибер бросил вызов Крису Пратту, который предложил своим фанатам скинуться, а взамен попасть в новый фильм про парк Юрского периода — на роли жертв динозавров. Актер продолжил цепочку и бросил вызов Эвансу, которому в итоге пришлось создать себе аккаунт в Instagram. У звезды пока что всего одна публикация, но уже более 2 миллионов подписчиков. Кстати, сам актер пока ни на кого не подписался.