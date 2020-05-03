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Очаровашка: Кудрявцева запечатлела дочь в розовой куртке и шапочке с помпоном на прогулке

Полуторогодовала девочка научилась мастерски кататься на детском велосипеде.

Очаровашка: Кудрявцева запечатлела дочь в розовой куртке и шапочке с помпоном на прогулке
Лера Кудрявцева. Фото Global look press.

Лера Кудрявцева никак не может нарадоваться воссоединению со своей маленькой дочкой Машенькой. Напомним, ранее ей пришлось на время расстаться с ней из-за страха заразить коронавирусом. Телеведущая после общения со Львом Лещенко опасалась, что подхватила от него болезнь. К счастью, сделанный тест оказался отрицательным, и семья воссоединилась.

Дочь Кудрявцевой. Фото
Дочь Кудрявцевой. Фото https://www.instagram.com/leratv/

Теперь звезда каждую секунду старается провести рядом со своей полуторагодовалой малышкой. А каждый ее крошечный, но весомый для матери, успех она демонстрирует в личном блоге. Ранее Лера показала, как дочь научилась самостоятельно есть.

Кстати, девочка мастерски освоила детский велосипед без педалей. Маша быстро разгоняется, переступая ножками, а потом поднимает их и едет, ухахатываясь по дороге. Как это происходило, телезвезда показала в личном блоге.

«Ничего себе! Ого! Вот молодец», — говорила наследнице знаменитость.

Отметим, что на прогулку Кудрявцева одела дочь в любимых тонах: в розовую курточку, шапочку с помпоном с голубыми, розовыми и серыми полосками, серые брючки и сапожки цвета пыльной розы.

Дочь Кудрявцевой. Фото
Дочь Кудрявцевой. Фото https://www.instagram.com/leratv/

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