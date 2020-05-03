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«Хуже всех всегда приходится самым бедным»: Джоан Роулинг пожертвовала миллион фунтов стерлингов

Создательница книг о Гарри Поттере решила поддержать бездомных и жертв домашнего насилия.

«Хуже всех всегда приходится самым бедным»: Джоан Роулинг пожертвовала миллион фунтов стерлингов
Джоан Роулинг. Фото: globallookpress

Всемирно известная писательница Джоан Роулинг решила пожертвовать один миллион фунтов стерлингов на благотворительность. Как объяснила свой поступок создательница книг о волшебнике Гарри Поттере, долг богатых — помогать бедным, особенно в тяжелые времена, который как раз сейчас и настали из-за эпидемии коронавируса.

«Когда наступают тяжелые времена, хуже всех всегда приходится самым бедным и самым уязвимым, так что в честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность один миллион фунтов» — сообщила Роулинг своим подписчикам в Twitter.

Деньги разделят на две части и отправят в специализированные фонды. Первый занимается помощью жертвам домашнего насилия, а второй дает второй шанс на выживание бездомным.

Примечательно, что о своем щедром поступке писательница сообщила 2 мая. Именно в эту дату отмечается «день Гарри Поттера», согласно книгам о школе чародейства и волшебства, именно в этот день состоялась битва за Хогвартс.

Напомним, в конце прошлого года Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писательниц мира.

 

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