«Три поросенка»: Маша Малиновская читает «причесанную» Михалковым сказку
«Сказки на ночь»
«Три поросенка»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Вокруг – ни души»: Проскурякова в укороченном плаще запечатлелась на прогулке с мужем и дочкой

Семья Николаева считает, что на улице безопасно.

«Вокруг – ни души»: Проскурякова в укороченном плаще запечатлелась на прогулке с мужем и дочкой
Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой. Фото Global look press.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев позволили себе прогулку на майских праздниках. Семейная пара в компании с дочкой Вероникой вышла побродить по окрестностям своего дома. Чета проживает в одном из элитных поселков Подмосковья.

Супруга композитора примерила укороченный расклешенный плащ кремового цвета, скомбинировав его с синими зауженными книзу джинсами и белыми кроссовками. Игорь Николаев предпочел спортивные черные брюки, кроссовки, темно-синюю куртку и бейсболку. Маленькую Веронику облачили в красную курточку и белую шапочку с изображением мордашки панды. Джинсы и кроссовки на девочке оказались практически, как у мамы.

«Вокруг – ни души. Идеальная стопроцентная подмосковная праздничная самоизоляция и громадная социальная дистанция до ближайшего человека! Берегите себя!» — написал в личном блоге Игорь Николаев.

Тэги

Вероника Николаевадети звездИгорь НиколаевИгорь Николаев и Юлия ПроскуряковаИгорь Николаев последние новостиНовости googleсамоизоляцияЮлия Проскурякова
Loading...