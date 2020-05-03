«Вокруг – ни души»: Проскурякова в укороченном плаще запечатлелась на прогулке с мужем и дочкой

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев позволили себе прогулку на майских праздниках. Семейная пара в компании с дочкой Вероникой вышла побродить по окрестностям своего дома. Чета проживает в одном из элитных поселков Подмосковья.

Супруга композитора примерила укороченный расклешенный плащ кремового цвета, скомбинировав его с синими зауженными книзу джинсами и белыми кроссовками. Игорь Николаев предпочел спортивные черные брюки, кроссовки, темно-синюю куртку и бейсболку. Маленькую Веронику облачили в красную курточку и белую шапочку с изображением мордашки панды. Джинсы и кроссовки на девочке оказались практически, как у мамы.