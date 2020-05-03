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«Спасибо, мой хороший!»: сын Собчак трогательно поздравил бабушку с днем рождения

Людмиле Нарусовой исполнилось 69 лет.

«Спасибо, мой хороший!»: сын Собчак трогательно поздравил бабушку с днем рождения
Ксения Собчак. Фото Global look press.

Людмила Нарусова в тихом семейном кругу отметила свое 69-летие. Кадрами семейного торжества поделилась в своем блоге ее дочь Ксения Собчак. Судя по ним, празднество состоялось в загородном доме.

На видео внук политдеятеля Платон в теплом пуховичке цвета «мокрый велосипед» и синей вязаной шапочке с меховым помпоном прочитал трогательное стихотворение, посвященное бабушке.

Сын Собчак Платон. Фото
Сын Собчак Платон. Фото https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

«Доброе сердце,

Нежные руки,

Нам тяжело быть

С тобою в разлуке!

Рядом уютней,

Теплее с тобой,

Ты наш родной,

Человек дорогой!» — сказал он.

Растроганная бабушка в дутом пальто мышиного цвета разулыбалась и подарила ребенку бурные аплодисменты. Пришла в восторг от выступления отпрыска и Ксения Собчак.

«Спасибо, мой хороший!» — сказала она.

Людмила Нарусова. Фото
Людмила Нарусова. Фото https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

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