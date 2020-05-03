«Спасибо, мой хороший!»: сын Собчак трогательно поздравил бабушку с днем рождения

Людмила Нарусова в тихом семейном кругу отметила свое 69-летие. Кадрами семейного торжества поделилась в своем блоге ее дочь Ксения Собчак. Судя по ним, празднество состоялось в загородном доме.

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На видео внук политдеятеля Платон в теплом пуховичке цвета «мокрый велосипед» и синей вязаной шапочке с меховым помпоном прочитал трогательное стихотворение, посвященное бабушке.

«Доброе сердце, Нежные руки, Нам тяжело быть С тобою в разлуке! Рядом уютней, Теплее с тобой, Ты наш родной, Человек дорогой!» — сказал он.

Растроганная бабушка в дутом пальто мышиного цвета разулыбалась и подарила ребенку бурные аплодисменты. Пришла в восторг от выступления отпрыска и Ксения Собчак.