«Спасибо, мой хороший!»: сын Собчак трогательно поздравил бабушку с днем рождения

Людмила Нарусова в тихом семейном кругу отметила свое 69-летие. Кадрами семейного торжества поделилась в своем блоге ее дочь Ксения Собчак. Судя по ним, празднество состоялось в загородном доме.
На видео внук политдеятеля Платон в теплом пуховичке цвета «мокрый велосипед» и синей вязаной шапочке с меховым помпоном прочитал трогательное стихотворение, посвященное бабушке.
«Доброе сердце,
Нежные руки,
Нам тяжело быть
С тобою в разлуке!
Рядом уютней,
Теплее с тобой,
Ты наш родной,
Человек дорогой!» — сказал он.
Растроганная бабушка в дутом пальто мышиного цвета разулыбалась и подарила ребенку бурные аплодисменты. Пришла в восторг от выступления отпрыска и Ксения Собчак.
«Спасибо, мой хороший!» — сказала она.