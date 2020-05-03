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«Они пукнули вирусом»: Лолита обвинила в пандемии инопланетян

Эпатажная звезда сделала свое заявление в водолазном костюме.

«Они пукнули вирусом»: Лолита обвинила в пандемии инопланетян
Лолита Милявская. Фото: Global look press.

Лолита Милявская не устает эпатировать публику своими экстравагантными выходками. Таким образом, по словам звезды, она поддерживает людей, проводящих самоизоляцию без близких. «Не путайте с одиночеством», — уточнила недавно разведенная певица.

После демонстративного срезания локонов Лолита примерила водолазный костюм и вышла на балкон, где сделала «важное» заявление о главной проблеме современности – пандемии коронавируса.

«Инопланетяне пукнули вирусом, а мы теперь подтираемся!» — сказала артистка.

Лолита Милявская. Фото
Лолита Милявская. Стоп-кадр видео https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya/

Свое появление на свежем воздухе она сравнила с выходом в открытый космос и пожелала всем, кому удалось выехать на «свои грядки», хорошей работы. Звезда также посоветовала не сильно баловаться с алкоголем.

Напомним, ранее Лолиту навестил парикмахер, артистка решила исправить свою прическу после самостоятельной стрижки.

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