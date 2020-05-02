«Хочется обнять»: Петров устроил Милославской свидание на пустом стадионе

Актер вспомнил, как еще недавно вместе с возлюбленной посещал общественные мероприятия.

31-летний Александр Петров поделился с подписчиками трогательным совместным снимком со Стасей Милославской. На самоизоляции актеры посвящают друг другу все свободное время. Периодически Стася балует возлюбленного вкусной кухней: так, недавно, Милославская углядела рецепт одного из фирменных блюд столичного ресторана и реализовала его лично специально для Александра.

В субботу, 2 мая, Петров признался: он и Стася очень скучают по публичным выходам. В поддержку этой мысли Александр обнародовал трогательный архивный кадр, на котором со всей нежностью обнимает свою вторую половинку. Все происходит на абсолютно пустом стадионе футбольного клуба «Спартак».

«Хочется на стадион», — лаконично подписал кадр он.

В свою очередь, некоторые подписчики умилились, увидев Петрова и Милославскую вместе. «Очень хочется обнять вас обоих», «Вы такие чудесные», «Как умилительно она прячется у вас подмышкой», «Александр, Стася, вы — прелесть», — осыпали комплиментами люди своих любимцев.