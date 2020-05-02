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«Запах детства»: бабушка научила Полину Диброву готовить фирменное ростовское блюдо

Родительница преподала 30-летней внучке кулинарный мастер-класс.

«Запах детства»: бабушка научила Полину Диброву готовить фирменное ростовское блюдо
Полина Диброва/Фото: https://www.instagram.com/p/B_KHAm3nJ0P/

Бабушка обучила четвертую супругу телеведущего Дмитрия Диброва готовить фирменное ростовское блюдо. Как и многие другие знаменитые семьи, Полина и Дмитрий стараются соблюдать самоизоляцию, лишь изредка появляясь на собственном дворе, чтобы организовать для четверых детей активный отдых. На днях же Полина впервые за долгое время встретилась с бабушкой и взяла у нее несколько кулинарных уроков.

На личной странице в Instagram Полина похвасталась процессом сотворения нескольких вкусных блюд. Так, родительница на личном примере показывала Дибровой, как правильно пожарить кабачки для донского обеда. Гвоздем же стола должно было стать блюдо с загадочным названием «синенькие». Своим подписчикам Полина объяснила, что в Ростове-на-Дону, откуда она родом, так называют баклажаны.

«А вот это – запах моего детства. Это называется «синенькие». Обычно люди называют это баклажанами», — акцентировала внимание она.

"Синенькие" от Полины Дибровой
«Синенькие» от Полины Дибровой. Фото: https://www.instagram.com/polinadibrova/

Помимо второго, на столе также окажется сладкая выпечка, которую бабушка и Полина также приготовили вместе.

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