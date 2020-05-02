«Весна пришла»: Ирина Пегова в толстовке и без макияжа насладилась солнечной погодой

Ирина Пегова в марте отправилась в Белоруссию на съемки. Лишь спустя несколько недель актриса вернулась на родину. Так как она в выходные каталась на велосипеде и гуляла по Минску, то оказавшись в Москве ей пришлось привыкать к самоизоляции, поэтому она забрала дочь Татьяну и приехала в деревню в Нижегородской области, чтобы там переждать карантин. Она начала с уборки, а потом стала заниматься тем, на что у артистки обычно не хватает времени.

Пегова ужинает домашней едой, а также берет уроки живописи. Также звезда много гуляет, для чего выбирает лес или безлюдные места. Актриса черпает вдохновение для будущей работы, а также готовится к новым ролям. 41-летняя Ирина обладает пышными формами, но иногда она устраивает себе тренировки или пробежку на свежем воздухе.

Так накануне артистка отправилась гулять. Она облачилась в черную толстовку. При этом Пегова была без макияжа. С наступлением мая погода стала радовать, поэтому звезда решила насладиться солнечными лучами. Она запечатлела себя без прикрас.

«Теперь совершенно другое настроение», — заявила актриса.

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина Моложавый вид знаменитости привел их в восторг, как и весенняя погода. «Чистота и красота!», «Глаза просто огонь», «Солнечные ванны!?», «И словно солнце из — за туч», «Ну молода и прекрасна. Весна пришла», «Уже вам завидуем», — прокомментировали пост подписчики.