«Мордастенькие»: фанаты не сразу отличили Гарри Галкина от Лизы на «младенческом» снимке

Люди решили вспомнить, как выглядели наследники певицы и юмориста несколько лет назад.

Поклонники Максима Галкина и Аллы Пугачевой не сразу отличили шестилетнего Гарри от Лизы на «младенческом» снимке. Юморист и артистка не чают в своих детях души и регулярно делятся с фолловерами достижениями маленьких отпрысков. Совместные кадры матери или отца с мальчиком и девочкой комментаторами всегда встречаются на «ура!», однако некоторые признаются – они хотели бы любоваться ребятами чаще.

Так, недавно самые дотошные наблюдатели отыскали в фанатском аккаунте редкий снимок, на котором Лиза и Гарри появились перед объективом еще совсем маленькими. Обоих малышей заботливые родители усадили в высокие стульчики для кормления. По фотографии с легкостью можно определить темперамент – так, Гарри выглядит веселым и заинтересованным, а Лиза – озадаченной и серьезной. Недавно же Максим рассказывал – с тех пор многое изменилось, ведь теперь именно Лиза демонстрирует маме и папе таланты артистки, регулярно участвуя в импровизациях Пугачевой. Гарри же предпочитает искать практическое применение своим навыкам.

больше по теме Лиза Галкина в клетчатых брюках и кофте с пышными рукавами похвасталась своим «богатством» Максим Галкин застал наследницу во время ее любимого занятия на карантине.

Архивное фото детей заставило аудиторию бесконечно умиляться. Некоторые признались – если бы не цвет одежды, они не сразу бы отличили Гарри от Лизы, уж больно ребята похожи. «Мордастенькие какие», «Слаще мармелада», «Какие же ангелочки», «Ну просто одно лицо, пойди-угадай, кто есть кто», «Щеки с возрастом стали чуть меньше», «Гарри особенно сладкий», — высказывают соображения люди.