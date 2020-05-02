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«Кое-что изменится»: Степаненко заинтриговала поклонников заявлением о своем новом шоу

Знаменитая юмористка теперь телеведущая. Ее программа выходит по субботам на телеканале «Россия-1».

«Кое-что изменится»: Степаненко заинтриговала поклонников заявлением о своем новом шоу
Елена Степаненко. Фото: Канал «Россия-1»

В эфире телеканала «Россия-1» бывшая супруга Евгения Петросяна этой весной представила свое новое шоу «Еще не вечер!». В нем звезду юмора не узнать – посвежевшая, помолодевшая артистка жизнерадостно отпускает шуточки и между делом делится своим личным вместе с приглашенными героями. Уже вышло два выпуска, в первом героями стали Ефим Шифрин и Елена Воробей, а на вторую программу пришла Ольга Бузова.

В первые майские выходные эфира не будет, поспешила предупредить Степаненко. И призвала поклонников в Сети – после мастер-класса Бузовой у юмористки появился аккаунт в Instagram – не волноваться по этому поводу.

«Мы обязательно и ещё не раз встретимся на “России 1”, но после майских праздников. И вас всех ждет приятный сюрприз — кое-что изменится, и, конечно, только в лучшую сторону… Но не изменится главное — интересные люди у меня в гостях и хорошее настроение в течение всей программы», — написала Степаненко.

Она обратилась к поклонникам с вопросом, кого бы они хотели видеть в ее шоу в качестве гостя. Подписчики стали предлагать своих героев, а также усыпали звезду комплиментами.

«Вы чудесная женщина, только вперед и с песней», «Вы неотразимы», «Вы лучшая. Очень люблю вас смотреть!», «Будем с нетерпением ждать следующего выпуска, чтобы снова посмеяться и забыть о проблемах», «Ждем, Леночка, приятных сюрпризов!» — написали некоторые фолловеры.

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