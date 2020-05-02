Волосатый Крутой и неукротимый Николаев: поклонники напомнили Аллегровой про лихие 90-е

Поклонники напомнили Ирине Аллегровой лихие 90-е. В фанатском аккаунте 68-летней народной артистки появились снимки, на которых исполнительнице песен «Привет, Андрей» и «Младший лейтенант» едва можно дать больше тридцати. В те годы на эстраде было модно носить пышные шевелюры, и Аллегрова с Игорем Николаевым знали об этом как никто другой. Оба артиста восхищали аудиторию объемом растительности на голове. Соблюдала Аллегрова и тренд в одежде – на зрителей объемная джинсовка навевает приятную грусть.

Кроме того, выяснилось, что в молодости Игорь Крутой также имел растительность на голове. На черно-белом кадре прославленного композитора можно узнать не сразу: серьезное лицо, густые черные волосы и закрытая поза совершенно не выдают в музыканте того человека, которого поклонники знают сейчас.

Раритетные снимки очень порадовали фанатов Аллегровой и других. «Крутой какой смешной здесь, волосатый даже», «Ирина, вы были, есть и будете фантастичны», «Не сразу поняла, где Аллегрова, а где – Николаев, оба пушистые», — делятся своими мыслями они.