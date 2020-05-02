Пять квартир в России, недвижимость в Болгарии и Финляндии: адвокат Шукшиной пояснила происхождение жилплощади

Адвокат 81-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая пояснила происхождение многочисленных квартир актрисы. Напомним, не так давно вдова Василия Шукшина стала участницей нового выпуска «Секрета на миллион». В ходе обсуждения приватной жизни Федосеевой выяснилось, что новоиспеченный супруг артистки Бари Алибасов умудрился выманить у любимой жены одну из квартир, а позже переписал ее на помощника. После этого в СМИ вспыхнул грандиозный скандал.

Оказалось, что помимо недвижимости в Новой Москве, которой и распоряжается Сергей Моцарь, имеются еще дома и квартиры – как минимум четыре на территории России, в Болгарии, Финляндии, а также две дачи. Так, например, апартаменты, вокруг которых ведутся споры сейчас, негласно являются семейным гнездышком Алибасова и Шукшиной. Есть и квартира на улице Бочкова – в ней когда-то давно бок о бок жили артистка и ее легендарный муж Василий Шукшин. Изначально она была приватизирована двумя людьми – Федосеевой-Шукшиной и ее дочерью Ольгой, а позже перешла под владение Марии, а затем внучки Анны.

Отмечается также и наличие двух квартир в Шуе и Сергиевом Посаде. Их Федосеева приобрела после того, как в семье решили продать дачу писателя. В одной из них на постоянной основе проживает внук Лидии – Василий.

Что же касается квартир вне пределов нашей страны, то апартаменты в Болгарии Шукшина в свое время приобрела на пару со старшей дочерью Марией и по факту именно ей она и принадлежит, хотя Федосеева рассказала Кудрявцевой, что периодически наведывается туда, чтобы отдохнуть. Апартаменты в Финляндии народная артистка заполучила благодаря доброму расположению к себе поклонницы Веры Рейникайнен. Правда, использует ее также внучка Анна. На данном этапе Шукшина требует вернуть себе документы, чтобы единолично решать судьбу жилплощади, передает «Комсомольская правда».

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы оформить все надлежащим образом», — отмечает Вербицкая.

На дачах, о которых уже упоминалось ранее, Шукшина бывает редко – одну из них она приобрела на пару с Бари Алибасовым. Всплывает в памяти и квартира Шукшиной в родном для нее Санкт-Петербурге – та досталась ей от матери. Сейчас там проживает дочь Ольга.