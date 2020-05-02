Талантлив во всем: Безруков накормил всю семью оладьями собственного приготовления

Знаменитый артист счастлив в самоизоляции посвящать все свое время близким.

Для многих самоизоляция стала проверкой на прочность, но только не для Сергея Безрукова. Знаменитый актер и режиссер счастлив, что теперь все свое время проводит с семьей – супругой Анной Матисон и двумя детьми – 3-летней Машей и годовалым Степой. Накануне все вместе они отметились на прогулке, а сейчас Безруков показал дружный завтрак.

Звезда сцены продолжает хлопотать по дому. На этот раз актер продемонстрировал кулинарное мастерство и напек оладий на всю большую семьи. На видео, которым Безруков поделился в Instagram, он показал, с каким аппетитом уплетают вкусняшки от папы его наследники.

«Какие тарелки у вас позитивные», «Ничто так не подталкивает на кулинарные творения, как самоизоляция», «Улыбку вызывает на лице, искренние такие», «Замечательный у Маши папа!» — прокомментировали поклонники.

А не так давно артист принял участие в инстачеллендже #изоизоляция. Он воссоздал образ героя картины Валентина Серова, графа Юсупова. В момент косплея малыш Степан забавно мешал папе – бэкстейдж процесса Безруков тоже показал своим поклонникам в Сети.