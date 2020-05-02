Кудряшка на карантине: Кристина Асмус предстала с новой укладкой и двойным подбородком

Кристина Асмус даже на карантине не скучает. Актриса первое время публиковала снимки, на которых представала в разных нарядах. Девушка решила выгуливать обновки прямо в квартире. Ко всему прочему, она сделала короткую стрижку.

Сначала артистка была довольна преображением, а потом стала скучать по длинными локонам. Хоть живет она с мужем Гариком Харламовым и дочкой Анастасией, звезда заверяет, что свободного времени у нее больше не стало.

Более того, Асмус, которая тщательно следит за своей фигурой, на карантине призналась, что на нее напал жор. Она ест круглые сутки и даже ночью. Девушка заверила, что на полезную еду даже смотреть не может. После таких заявлений актриса предстала с двойным подбородком, а вязаное платье подчеркнуло наметившийся живот. Более того Кристина сделала новую укладку. Она завила волосы в мелкие кудри.

Поклонники сначала были удивлены. Они не поверили, что жена Харламов так быстро поправилась. Но Асмус призналась, что так выглядит, так как снимается в сериале «Безумие», где играет беременную. Прямо в своем доме на камеру актриса без посторонней помощи снимается в сценках.

Отметим, что обычно девушка носит прямые локоны, а облачается в элегантные платья. На днях она предстала в белоснежном наряде и туфля-лодочках. Поверх Асмус накинула алый жакет. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру и позволил похвастаться стройными ножками.