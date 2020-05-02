«Заласкай меня»: Чехова соблазнила мужчин игривым снимком с акцентом на пышную грудь

42-летняя телеведущая в стихотворной форме призналась, что ей очень не хватает мужского внимания.

42-летняя телеведущая Анфиса Чехова призвала мужскую часть своей аудитории заласкать ее и поделилась максимально откровенным фото. Отметим, что знаменитость предпочитает не распространяться о своей личной жизни, однако недавно в аккаунте Анфисы периодически появлялись фотографии пышных цветочных букетов, что наталкивало на мысль о том, что Чехова несвободна. Однако, в этот раз Анфиса, вопреки своему семейному положению, решила поиграть с фантазией своей аудитории и разместила максимально откровенный снимок.

Так, большую часть кадра заняла объемная грудь журналистки и все, что ниже нее. Внимание смотрящего задерживается на округлом бюсте благодаря романтичному лифу изумрудного цвета, украшенном ромашками. Окончательно разрывает сердце стихотворный призыв обратить на актрису внимание.

«Заласкай меня или залайкай. И то, и другое годится! Могу быть твоей виртуальной или реальной девИцей!», — опубликовала Анфиса четверостишие собственного сочинения.

Постепенно Чехова пошла дальше в своих фантазиях. Она описала влажные губы, до которых нежно дотрагивается палец любимого человека, а затем отметила, что свободные отношения подразумевают еще более напряженную борьбу за сердце объекта своих симпатий, чем традиционные.

«Заласканным быть сложнее, терпеть и прощать придется, Гореть, леденеть, бледнея, терять, за любовь бороться!», — подытожила она.