«Мама усидчивостью не отличается»: Лопырева показала, как обучает годовалого сына на карантине

Виктория Лопырева еще в феврале уехала из Москвы. Модель отправилась организовывать фестиваль «Матрешка» в Дубай. В итоге модель решила там задержаться, чтобы отдохнуть с семьей и переждать пандемию коронавируса. Больше месяца она просидела в четырех стенах с мужем Игорем Булатовым и сыном Марком Лео. Лишь на днях в туристическом городе вновь было разрешено выходить на улицу.

Теперь Лопырева время от времени гуляет с наследником. Накануне она поделилась трогательными фото, на которых Булатов общается с сыном. Модель призналась, что а малыша появилось новое увлечение — ему нравится все бросать. За минувшие недели Виктория обновила кулинарные навыки, а также занялась обучением годовалого наследника. Девушка делает это в непринужденно обстановке, прямо на полу.

На новых кадрах Лопырева предстала в майке и шортах. Она держала в руках книгу и показывала ребенку картинки. «А это, смотри, барабан! Да? У тебя есть барабан? А это маракасы», — объясняла Марку его родительница. «Мама усидчивостью не отличается. Посмотрим как у Марка Лео с этим», — отметила блондинка.

Поклонники давно наблюдают за тем, как растет наследник звездной пары. Многие считают Викторию примерной мамой.