«Лентяй с телефоном»: Валерия показала, как Пригожин мешает ей тренироваться

Известная певица Валерия стремится поддерживать себя в форме и регулярно тренируется. Даже в самоизоляции. Дисциплине и мотивации артистки поклонники не перестают удивляться. Валерия периодически делится со своими подписчиками в Instagram, как проходят ее домашние тренировки. На этот раз Валерия поработала над прессом.

«Самообслуживание — сама занимаюсь, сама снимаю, а некоторые в кадр норовят войти @prigozhin_iosif», — подписала видео певица.

На кадрах видно, как Валерия усердно занимается. При этом слышно, что ее супруг Иосиф Пригожин разговаривает по телефону. Не прерывая беседу, он вскоре заходит к жене – сначала в кадр попадают его ноги, затем он сам. Пригожин начинает отвлекать жену, что-то говорит ей, а затем уходит. Одна из подписчиц звезды в недоумении: «Вот это выдержка! Я бы уже пенделя дала».

«Восхищаюсь этой женщиной! Завидую белой завистью вашей силе воли», «Лерочка, вы образец самодисциплины! Какая же вы умничка!», «А вот лентяй с телефоном хайп ловит», — прокомментировали некоторые поклонники.

Кстати, ранее Пригожин рассказывал, что Валерия все время «на спорте», а он занят своими музыкальными делами, и супруги почти не встречаются дома.