«Проходит все круги ада»: Рудковская вынесла на всеобщее обозрение проблемы чужой семьи

Яна Рудковская вынесла на всеобщее обозрение проблемы чужой семьи. В выходные продюсер Димы Билана решила публично обсудить детали посторонней совместной жизни. Так, Яна, которая не первый год замужем за фигуристом Евгением Плющенко, в свете скандала с Региной Тодоренко припомнила, как психологическому насилию подвергался ее старый-добрый друг. После того, как у мужчины закончилось терпение, он решил развестись, что стало роковой ошибкой: сразу после этого бывшая жена запретила ему видеться с ребенком, ссылаясь на самоизоляцию, хотя сама продолжает посещать публичные места и даже появляется на телевидении.

«Есть у меня один товарищ, очень известный человек, который развелся с женой и теперь каждый раз, когда он хочет увидеть своего ребенка, то проходит все круги ада! Женская месть, я вам скажу, страшная вещь! Не хочу вдаваться в подробности, как мы вместе с ним штурмуем эту неприступную крепость под названием «Яжемать»!», — подметила она в личном Telegram-канале.

Рассекретить, о ком именно ведется речь, Рудковская временно отказалась, но пообещала, что обязательно обнародует личность человека спустя определенное время. Яна также припомнила, что и сама в свое время судилась с бывшим супругом Виктором Батуриным, чтобы получить возможность общаться со старшими детьми. Сейчас она просит совета для друга, что ему делать, а также задается вопросом – как поступить, если жертвой насилия становится мужчина.