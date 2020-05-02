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«Проходит все круги ада»: Рудковская вынесла на всеобщее обозрение проблемы чужой семьи

Продюсер Димы Билана решила публично пообсуждать детали посторонней совместной жизни.

«Проходит все круги ада»: Рудковская вынесла на всеобщее обозрение проблемы чужой семьи
Яна Рудковская, Евгений и Александр Плющенко/Фото: https://www.instagram.com/p/B-jfjUposHn/

Яна Рудковская вынесла на всеобщее обозрение проблемы чужой семьи. В выходные продюсер Димы Билана решила публично обсудить детали посторонней совместной жизни. Так, Яна, которая не первый год замужем за фигуристом Евгением Плющенко, в свете скандала с Региной Тодоренко припомнила, как психологическому насилию подвергался ее старый-добрый друг. После того, как у мужчины закончилось терпение, он решил развестись, что стало роковой ошибкой: сразу после этого бывшая жена запретила ему видеться с ребенком, ссылаясь на самоизоляцию, хотя сама продолжает посещать публичные места и даже появляется на телевидении.

«Есть у меня один товарищ, очень известный человек, который развелся с женой и теперь каждый раз, когда он хочет увидеть своего ребенка, то проходит все круги ада! Женская месть, я вам скажу, страшная вещь! Не хочу вдаваться в подробности, как мы вместе с ним штурмуем эту неприступную крепость под названием «Яжемать»!», — подметила она в личном Telegram-канале.

Рассекретить, о ком именно ведется речь, Рудковская временно отказалась, но пообещала, что обязательно обнародует личность человека спустя определенное время. Яна также припомнила, что и сама в свое время судилась с бывшим супругом Виктором Батуриным, чтобы получить возможность общаться со старшими детьми. Сейчас она просит совета для друга, что ему делать, а также задается вопросом – как поступить, если жертвой насилия становится мужчина.

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