«Особенный день»: Ирина Шейк предстала в платье-бюстье и ботфортах на фото с Донателлой Версаче

Ирина Шейк в феврале почти не появлялась дома. Тогда она блистала на Неделях моды в Милане и Париже. Но вот уже больше месяца модель почти не появляется на публике. она коротает дни в самоизоляции со своей дочкой леей и мамой Ольгой, которая приехала к ней, чтобы помочь заботится о ребенке. Год назад девушка рассталась с Брэдли Купером, поэтому большинство родительских обязанностей легки на ее плечи.

Так как у Ирины появилось много свободного времени, она стала чаще делиться архивными фото из своего детства. А 2 мая модель опубликовала снимок, на котором запечатлена с Донателлой Версаче. Кадр был сделан в 2018 году на премии «Человек года» в Берлине. Тогда они блистали в парных платьях. Шейк предстала в платье-бюстье и ботфортах серебристого цвета, а итальянский модельер в таком же образе, только в золотых тонах.

«Сегодня особенный день рождения королевы Донателлы Версаче! Вы не только вдохновляющая женщина, но и удивительная мать и друг… С днем рождения, люблю тебя!», — поздравила именинницу модель.

Многие поклонники восхитились снимком и присоединились к поздравлениям. «Какие же у тебя крутые плечи», «Вау, красотки», «Донателла уже в возрасте, но все еще прекрасна», «Иришка богиня», «Этот совместный выход многим запомнился», — прокомментировали пост подписчики.