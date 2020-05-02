«Семейный омлет»: муж Нюши привлек к приготовлению завтрака годовалую дочь и старшего сына

Супруг певицы Нюши Игорь Сивов привлек к приготовлению завтрака годовалую дочь и младшего сына. В последнее время предприниматель и бизнесмен много времени уделяет семье: на карантине Игорь активно играет с маленькой наследницей, а заодно не забывает давать экспертные советы по воспитанию наследников. Некоторые из них сам Сивов претворяет в жизнь, а результатами хвалится на личной странице.

На этот раз мужчина решил наглядно показать, как важно привлекать детей любого возраста к домашним делам. Игорь подметил – хозяйством и приготовлением пищи, в частности, в их доме занимается тот, кто более свободен. Ранним субботним утром Нюша сделала акцент на работу, поэтому за завтрак взялся Сивов. Игорь разместил на личной странице в Instagram, как маленькая Симба и старший сын Матвей изучают рецепт омлета. Годовалому ребенку доверили помыть яйца, а затем Матвей максимально деликатно перенес внутренности на сковородку.

«Самый простой, но самый вкусный семейный омлет. Вкусно?», — спрашивает у малышки Игорь. Симба утвердительно кивает, жуя.