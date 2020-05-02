«Во всеоружии»: дочь Алферовой показала, как встретила Первомай

Дочь знаменитой актрисы Ирины Алферовой Ксения вместе с супругом в самоизоляции не скучают. И Первомай встретили тоже радостно и по-праздничному, как того требует повод – День весны и труда.

В своем Instagram актриса поделилась снимком, на котором продемонстрировала семейное единство в труде. Ксения вместе с супругом Егором Бероевым, вооружившись краской и кистями, занималась малярными работами.

«Я вспомнила, как любила в детстве собирать макулатуру, так весело было с девчонками по домам и помойкам ходить! И субботники я любила! – Предалась воспоминаниям дочь Алферовой. И продолжила: «С мамой и папой демонстрации лишь с балкона видела, они после съёмок или спектакля отсыпались, а я на балконе за яркими машинами наблюдала».

Актриса также рассказала, как школьницей участвовала в субботниках, ходила с бабушкой и дедом на первомайские демонстрации, а потом ездила на дачные шашлыки с родителями. Подписчики звезды поспешили согласиться.

«Это правда! Раньше все было с душевной теплотой, радостью. Все счастливы!», «Все были счастливы в то время», «Вот интересно! Вы звезда, а воспоминания детские такие же!», «Да, все это было. Спасибо Вам большое за такие прекрасные слова», — откликнулись фолловеры.

А накануне Алферова показала свою зарядку. Каждый день она начинает с разминки, но на этот раз устроила настоящие танцы. Она пригласила подписчиков в Сети танцевать вместе с ней и заряжаться позитивом на день.