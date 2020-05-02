«Оксана пустила помыться?»: Джиган открыл купальный сезон во второй день мая

Рэпер Джиган открыл купальный сезон во второй день мая. Напомним, недавно модель Оксана Самойлова забрала своего благоверного из реабилитационного центра, где музыкант находился последний месяц. Практически сразу же рэпер начал восстанавливать присутствие в собственном особняке: исполнитель включал телевизор и тихонько смотрел фильм, пока остальная семья досыпала, а затем решил принять водные процедуры.

На видео, обнародованном самим музыкантом, Джиган выходит во двор в одних плавательных трусах, затем напоминает, что наступила суббота, 2 мая, а впоследствии бесстрашно окунается в еще холодную воду под открытым небом.

больше по теме Оксана Самойлова простила Джигана и забрала его домой из реабилитационного центра Рэпер почти месяц вымаливал прощения у своей супруги.

«Сезон купания открыт», — торжественно произносит он, явно наслаждаясь собственной смелостью.

В комментариях, тем временем, фолловеры продолжают иронизировать над происходящим в семье рэпера. Некоторые до сих пор не могут поверить своим глазам, что Самойлова простила Джигану все прегрешения и намерена вновь сойтись с мужем. Другие и вовсе не скрывают своей неприязни к Устименко. «Оксана пустила помыться?», «Сошел с ума явно, в такую холодрыгу в воду полез», «Джиган, а важные органы не отморозишь?», — пишут они.