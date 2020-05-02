«Маленькая помощница»: Миддлтон запечатлела принцессу Шарлотту в платье с рюшами

Герцогиня Кембриджская поздравила наследницу с 5-летием и показала, как малышка доставляет еду пожилым людям в период карантина.

Кейт Миддлтон теперь снова главная любимица британцев. После того, как Меган Меркл и принц Гарри отказались от своих королевских обязанностей и покинули Англию, все внимание переключилось на герцогиню Кебриджскую. Она давно стала для многих примером женственности и иконой стиля. Недавно Кэтрин и принц Уильям отпраздновали годовщину со дня свадьбы. Они вместе уже 9 лет.

Как известно, у супругов подрастают трое детей. Принцу Джорджу уже семь лет, а принцу Луи недавно исполнилось два года. 2 апреля в королевской семье снова настал праздник. На этот раз единственной дочери Миддлтон и принца Уильяма Шарлотте исполнилось пять лет. В честь этого события пара поделилась трогательными снимками подросшей принцессы. На кадрах именинница запечатлена в платье с принтом гусиная лапка и рюшами. У девочки заколоты волосы, а на ногах красуются черные сандалии.

Шарлотта старательно помогает родителям доставлять еду одиноким пожилым людям в Норфолке. Как известно, пенсионеры находятся в особой зоне риска из-за пандемии коронавируса, поэтому им нельзя покидать дома без острой необходимости.

«Спасибо за все ваши прекрасные поздравления! Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться новой фотографией принцессы Шарлотты, сделанной герцогиней в апреле этого года», — написала Миддлтон.

Как известно, Кэтрин увлекается фотографией и чаще всего сама фотографирует наследников. Поклонники пришли в восторг от трогательных снимков. Многие не подозревали, что девочка помогает родителям в таком полезном деле. «Маленькая помощница», «Шарлотта невероятная», «Так похожа на Кейт», «Наша маленькая леди», «Красотка», «Само очарование», — прокомментировали пост подписчики.