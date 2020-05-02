«Будет красиво!»: Муцениеце сама покрасила волосы теще Прилучного

В условиях самоизоляции дома сидят все – и простые граждане, и политики, и звезды эстрады, кино и театра. А также бьюти-мастера. И изолированным не только от мира, но и от услуг салонов красоты приходится прибегать к разным способам подстрижки и покраски. Например, супруга футболиста Погребняка покрасила себе волосы сама, а также навела порядок на голове трех своих сыновей.

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Актриса Агата Муцениеце тоже решила взять ситуацию в свои руки и избавить маму от седины. Она покрасила волосы теще Прилучного на дому – выбрала краску и учла все необходимые требования, при этом успокаивая родительницу.

«Мам, ты не волнуйся, волосы не выпадут, будет красиво!» — снимала в stories своего Instagram процесс актриса.

В следующем видео бывшая возлюбленная Прилучного показала маму с пакетом на голове и продемонстрировала ожидаемый оттенок волос, который будет после покраски: «Цвет будет примерно вот такой. Морковный!».

Позже актриса показала результат, который получился. И осталась довольна тем, как справилась с бьюти-процедурой:

«Внимание, результат. Вот мы прокрасили седые волосинки. И получился хороший красивый цвет. Нонна теперь красивая. Ну неплохо, слушай. Прям отлично! Вот я мастер!» — прокомментировала видео Агата.

Напомним, Муцениеце проводит изоляцию с мамой и двумя детьми в квартире. С Павлом Прилучным звезда «Закрытой школы» готовится к официальному разводу, о котором пара объявила в марте этого года.