«Всегда со вкусом»: Стеша Маликова выбрала для прогулки рубашку оверсайз и трендовые широкие джинсы

Старшая дочь Дмитрия Маликова и Елены Изаксон, 20-летняя Стефания Маликова давно и заслуженно носит звание одной из самых стильных звездных наследниц. Стеша регулярно демонстрирует безупречный вкус и любовь к моде, выбирая трендовые образы, которые всегда уместны и актуальны.

На этот раз модница вышла на прогулку под майским солнышком в актуальной рубашке оверсайз с объемными рукавами и цветочным принтом. Низ Стеша выбрала трендовый в этом сезоне – светлые джинсы с широкими штанинами, расклешенными к низу и закрывающими обувь полностью. Не забыла звездная наследница и про аксессуары: серьги для образа она подобрала не менее модные – большие кольца с жемчугом. Легкий макияж и безупречная укладка завершили образ.

«В волшебно-светлый месяц май», — подписала свежие снимки в Instagram девушка, а в сторис показала свой образ целиком.

Подписчики девушки восторженно отозвались на ее новый пост. Они отметили, что Стеша как всегда безупречно выглядит, и одарили ее комплиментами: