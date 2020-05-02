«Зажигательная стройняшка»: Климова поделилась архивным видео с моря

Знаменитости продолжают в самоизоляции разбирать фото- и видеоархивы и делятся найденным со своими поклонниками в социальной сети Instagram. 42-летняя любимица миллионов Екатерина Климова в очередной раз порадовала подписчиков микроблога и показала себя во время отдыха в Израиле.

больше по теме Екатерина Климова не постеснялась появиться перед поклонниками в пижаме Сегодня этим предметом гардероба трудно кого-либо удивить.

Климова прогулялась по террасе отеля, откуда открывается невероятная панорама на морское побережье, затем задорно повернула в номер, где зажигательно пританцовывая, остановилась у зеркала, а потом снова весело выпорхнула на террасу.

«Это видео снято осенью в Израиле! Нашла в телефоне, хотела поделиться красивым видом. Сейчас я дома на карантине», — уточнила звезда сериала «По законам военного времени».

Подписчики восторженно поблагодарили актрису не только за красивые видеокадры израильского курорта, но и настроением, которым звезда поделилась в это не очень легкое время самоизоляции.

«Вы заряжаете нас своим позитивом… так должна быть счастлива каждая женщина!», «Шикарное видео, такое жизнерадостное, прям настроение поднимается», «Вы как всегда прелестны! Шикарный вид и место!», «Какая вы красивая», «Зажигательная стройняшка!» — написали некоторые поклонники.

Екатерина Климова в самоизоляции зря времени не теряет. Она занимается развитием своей четырехлетней дочурки Беллы от актера Гелы Месхи и уже научила ее не только читать, но и играть в шахматы. Всего у актрисы четверо наследников – старшей Лизе от ювелира Ильи Хорошилова уже 18 лет, сыновьям Матвею и Корнею от актера Игоря Петренко 13 и 11 соответственно.