«Почти как Шейк»: жена Евгения Малкина похвасталась идеальным прессом и точеной талией

35-летняя Анна Кастерова времени даром на самоизоляции не теряет, стараясь поддерживать форму.

35-летняя супруга хоккеиста Евгения Малкина Анна Кастерова похвасталась идеальным прессом и точеной талией. Находясь на самоизоляции, журналистка даром времени не теряет: она на регулярной основе старается поддерживать свою отличную физическую форму домашними упражнениями, а результатом делится на личной странице в Instagram.

Так, в субботу, 2 мая, Кастерова предстала перед своей аудиторией во всей красе: для тренировки Анна выбрала белый, практически прозрачный, спортивный лиф, а также свободные трикотажные штаны серого цвета с заниженной талией. Благодаря подобному образу, любопытные могли разглядеть рельефные кубики на животе модели.

В комментариях Кастерова удостоилась комплиментов от публики. «Просто восхищение», «Вот это пресс», «Почти как Шейк на этом фото! Очень похожи», «Над прессом хорошо потрудилась», «Какая же вы красивая и удивительная», — делились своими мыслями они.