«Тренд последних дней — Джиган»: Хабенский чуть не сбрил брови в эфире шоу «Вечерний Ургант»

Накануне в гостях у Ивана Урганта в его вечернем шоу побывал известный актер Константин Хабенский. Звезда сцены рассказал о новой роли в картине Анны Меликян «Фея» и признался, что у него были сомнения в том, что он справится, когда только получил сценарий: «Там настолько все было прописано и настолько многослойно в этом сценарии, что я подумал: господи!».

Кроме того, в беседе Ургант коснулся воспоминания о том, как Хабенский ему признавался, что ему надоело носить бороду. «Ну как так?» — спросил ведущий гостя. .

«Я хочу опередить эту бороду. Потому что я начал ощущать, что она меня стала вытеснять. Гоголеада началась, я стал ощущать, еще немножко и это не я буду ходить с бородой, а борода будет меня водить к холодильнику, смотреть телевизор, играть в шахматы», — ответил Хабенский.

Тогда Ургант вручил Хабенскому триммер и предложил творческий эксперимент: воплотить при помощи бритья разных звезд. Сначала побрить щеки, затем убрать бакенбарды, бороду, и постепенно усы. Перед каждый шагом Ургант показывал потрет героя, которому нужно было уподобиться.

Джон Траволта, Халк Хоган, Михаил Боярский, Чарли Чаплин – знаменитые усачи и бородачи, стиль которых Ургант предложил.

«Сейчас я ставлю тебе достаточно сложную задачу, это тренд последних дней – Джиган, — произнес Ургант, наклеивая фото скандального рэпера без бровей. И задумался: «Я думаю, что навряд ли стоит. Нет. Бровей мы тебя лишать не будем».

И предложил снимок Хабенского в молодости – без усов и бороды. Так знаменитый актер попрощался со своей растительностью на лице полностью.