Сестра Жанны Фриске одарила маму в честь дня рождения богатым презентом

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья поздравила маму с днем рождения эффектным презентом. Первого мая Ольге Владимировне исполнилось 69 лет. Копылова принимает поздравления с самого утра. Так, одним из самых трогательных стало обращение, размещенное на странице маленького внука Платона – аккаунт в Instagram ведут поклонники артистки. Люди напомнили Ольге, каким был ее внук, когда только-только родился.

Решила не отставать от остальных и Наталья, которая не так давно вернулась из отпуска на Шри-Ланке. Женщина решила поднять родительнице настроение огромным букетом-ассорти, состоящим из ягод клубники, макарун, разноцветных конфет и цветов. На снимке видно, что корзина, в которой умещается все это богатство, в буквальном смысле ломится от разнообразия наполнения. Сама Ольга, которая держит подарок, светится от счастья.

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«Моя красавица», — подписала кадр Наталья.

Не обошелся праздник и без важных для таких случаев слов. Младшая дочь попросила Ольгу Владимировну быть счастливой и радовать ее процветанием и долгой жизнью. «Я очень тебя люблю», — откровенно призналась она.