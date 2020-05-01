«Ждал знакомства с правнуком»: беременная Анастасия Шубская рассказала о смерти дедушки

Беременная супруга нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская потеряла дедушку. Трагедия в семье хоккеиста и его красавицы-жены произошла в первый день мая. Настя рассказала, что Юлий Ефимович, несмотря на солидный возраст (не так давно ему исполнилось 91 год), был очень бодр, активно нянчился со старшим правнуком Сергеем и очень ждал появления еще одного наследника. Однако мечтам мужчины сбыться было не суждено.

«Он был бодр телом и духом, имел яснейший ум, и невероятную энергию! Знаю, как он ждал знакомства с еще одним своим правнуком… Покойся с миром», — поделилась своей болью на личной странице она.

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Шубская также отметила, что причиной смерти главы семьи стал коронавирус – организм мужчины просто не справился с заболеванием. В память о любимом родственнике Настя разместила памятные снимки с дедушкой: так, на одном из них Юлий Ефимович с особым трепетом держит на руках маленького Сережу и улыбается ему.

Свои соболезнования поспешили передать многие знаменитости. Максим Галкин выразил свое сожаление в связи с случившимся. Поддержала Настю и Ольга Орлова.