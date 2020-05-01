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«Как две сестры»: Лопырева поделилась снимком из детства с мамой

В текущем году Ирина будет отмечать 61-летие.

«Как две сестры»: Лопырева поделилась снимком из детства с мамой
Виктория Лопырева/Фото: https://www.instagram.com/p/B_hBu6ap8u0/

Модель Виктория Лопырева поделилась архивным фото с мамой. В июне Ирина, которая в свое время так же, как и дочь, работала моделью, будет отмечать 61-летие. Однако на самом деле женщине достаточно трудно дать такое количество лет на первый взгляд – выглядит она очень молодо, нисколько не уступая эффектной дочери.

В праздник Вика решила показать, как выглядела ее мама, когда сама она была еще ребенком. Так, Лопырева представила подборку с раритетным снимком и фотографией сегодняшнего дня. Каждый из подписчиков мог лично убедиться – над Ириной время абсолютно не властно. Более того, не исчез в глазах женщины и задор.

Виктория Лопырева с мамой
Виктория Лопырева с мамой. Фото: https://www.instagram.com/lopyrevavika/

Многие подписчики Лопыревой были приятно удивлены увиденным. Они заявили, что если бы не следили за жизнью Вики, уверились бы – на снимках, на самом деле, не мама. «Как две сестры», «Обе эффектны и восхитительны», «Ирина молодильными яблочками питается?», «Видно, что мама вас очень любит и пронесла это чувство сквозь года», — высказались они.

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