«Запах на всю округу»: муж побаловал Екатерину Стриженову румяной уткой с яблоками

Супруг побаловал Екатерину Стриженову запеченной уткой с яблоками в честь праздника. 52-летняя телеведущая ранее неоднократно рассказывала, что старается поддерживать физическую форму с помощью правильного питания, однако в День труда и она не смогла устоять перед ароматом мяса.

Результатом кулинарного труда Александра Екатерина поделилась на личной странице в Instagram. Так, Стриженову удалось довести мясо до румяной, золотистой корочки. Выглядело все настолько аппетитно, что даже у самого равнодушного к мясу человека наверняка побежали бы слюнки.

«С Днем трудящихся, дорогие мои! Пою гимн женщинам, на плечи которых сейчас легла тройная нагрузка – стираем, готовим, убираем с утра до вечера без выходных! Рецепт утки не спрашивайте, праздничный обед сегодня готовил муж!» — отметила она.

Равнодушными не смогли остаться и многочисленные фолловеры Екатерины. «Запах на всю округу, хотя мы даже не рядом», «Вот как аппетитненько, тоже хочу», «Как же хорошо, когда вместе, взаимно и так заботливо», — поделились своими мыслями люди.