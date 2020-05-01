«Андрей жив после этого?»: 12-летний сын Гагариной уронил маму во время семейной игры в баскетбол

12-летний сын Полины Гагариной уронил маму на асфальт во время семейной игры в баскетбол. Старательно соблюдающая режим самоизоляции певица предложила домашним разнообразить свой досуг и выйти во внутренний двор, чтобы побросать баскетбольный мяч в кольцо. В игре были задействованы сама Полина, ее супруг – фотограф Дмитрий Исхаков, старший сын Андрей и даже маленькая Мия. Семья разделилась надвое – школьник выбрал маму, а папа предпочел общество дочери.

Записью душевного спортивного соревнования Гагарина поделилась на личной странице в Instagram. Изначально ничего не предвещало падения: сама Полина метко бросала мяч, а Дмитрий заботливо посадил дочь на плечи, чтобы та могла дотянуться до кольца. В какой-то момент в голову Полины и Андрея пришла гениальная идея повторить «трюк» другой команды: 12-летний парень приподнял легкую маму над землей, но удержать не смог, из-за чего она упала на асфальт.

Слушатели Гагариной всерьез обеспокоились последствиями опрометчивого поступка. Они поспешили узнать, все ли с Полиной в порядке после жесткого приземления. «Андрей жив после этого?», «Кто-то, похоже, отчалил в детдом», «Ну аккуратнее же надо!», «Гагара полетела», «Полина, все хорошо?», «Полина, осторожнее, мы же волнуемся», — попросили они любимицу.