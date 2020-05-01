«Буду дышать воздухом CoViD-19»: Мадонна бессимптомно переболела коронавирусом

Мадонна бессимптомно переболела коронавирусом. Об этом 61-летняя исполнительница рассказала на личной странице в Instagram.

Как и многие знаменитости, поп-певица все это время находилась в самоизоляции, не подозревая о том, что уже заражена. Спустя определенное время американка решила провериться и сдала необходимые тесты. Каково же было ее удивление, когда он показал положительный результат!

Теперь, призналась Мадонна, ничего не ограничивает ее на пути к свободе. Уже в ближайшие дни звезда намерена выйти на улицу, сесть в машину и отправиться, куда глаза глядят.

«Я собираюсь просто сесть в машину и отправиться в долгую поездку, опустить стекло и вдохнуть воздух CoViD-19. Вот так! Надеюсь, будет светить солнышко», — подметила она.

Кроме того, Мадонна подметила – у нее имеются и антитела к коронавирусу, которые, гипотетически, могут помочь нуждающимся в борьбе с недугом. Их она намерена сдать, чтобы впоследствии применить по назначению. В комментариях, впрочем, не все поверили в то, что певица действительно переболела. Некоторые посоветовали ей сдать тест повторно, ссылаясь на то, что результат не всегда бывает достоверен с первого раза.