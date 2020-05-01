«Похудела и осунулась»: Бабкина показалась публике впервые после болезни

70-летняя Надежда Бабкина показалась публике впервые после болезни. В последний день апреля артистка вернулась домой после госпитализации – в стенах медицинского учреждения исполнительница пробыла месяц. Ранее Надежда поспешила успокоить свою аудиторию и отметила, что сейчас с ней уже все в порядке, в скором времени она готова будет вернуться к работе.

В пятницу, 1 мая, Надежда адресовала своим слушателям еще одно видео. В нем Бабкина появилась в алом бархатном спортивном костюме с белыми лампасами и в очках. Любимых зрителей, друзей и просто переживающих со своей стороны Надежда попросила беречь себя, быть осторожнее и ни о чем сильно не волноваться.

«Я рада, что могу с вами пообщаться! Да, я прошла испытание, никому не желаю его проходить. Мои хорошие, давайте беречь друг друга, понимать, слышать и сочувствовать. Молитвами вы дали мне больше сил, чтобы я выкарабкалась. Я все время слышала, как вы мне звоните, говорите, поддерживаете. Моя жизнь связана с вами! Я все время слышала голоса поддержки. Как только будет возможность, я жду вас в театре, с любовью и объятиями», — произнесла она речь.

Бабкина также акцентировала внимание: она чувствовала поддержку даже тех, кто изначально относился к ней не очень хорошо. Сейчас Надежда рассчитывает как можно быстрее встретиться с людьми.

Публика поспешила пожелать казачке Наде здоровья. Некоторые подметили: говорит Бабкина бодро, а вот выглядит все еще болезненно. «Похудела и осунулась», «Снова на коне, назло всем!», «Здоровья вам, Надежда Георгиевна, очень ждем на сцене», — поделились доброй энергетикой они.