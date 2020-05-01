«Намну твое нежнейшее личико»: актер «Текста» Иван Янковский напугал сестру в день рождения

Артист находится в самоизоляции вдали от знаменитой мамы и других родственников.

Актер фильма «Текст» Иван Янковский пугающим образом поздравил младшую сестру с днем рождения. В День труда дочь Оксаны Фандеры Лиза отмечает мини-юбилей – ей исполняется 25 лет. Сейчас и сама артистка, и Иван, и Лиза находятся вдалеке друг от друга – каждый ответственно подошел к самоизоляции. Недавно Оксана признавалась: она очень скучает по дочери и сыну, но прекрасно понимает, насколько необходимо в условиях вируса держать дистанцию.

Коронавирус, впрочем, не помешал семье поздравиться в социальных сетях. Так, Иван удивил аудиторию пышащим любовью сообщением, адресованным сестре.

«Моя Лизонька! 25! Как же я скучаю и хочу тебя потискать, моя дорогая, нежнейшая сестренка! Обожаю! Скоро, как все это кончится, я первым делом намну твое нежнейшее личико. С днем рождения! Твой добрый брат Иван», — написал он на личной странице в Instagram и разместил совместные кадры с девушкой.

Примечательно, что, как и любой заботливый брат, Янковский предпочел обнародовать самые «непрезентабельные» кадры, которые вряд ли одобрила именинница, будь она рядом.

В комментариях чувство юмора актера, впрочем, оценили. «Ваня, и фото, и поздравления шедевральны», «Вы такие котики», «Всевышний, дай этим ребятам возможность скорее увидеться», — пишут они.